Названа предварительная причина обысков в империи Гуцериева

Речь может идти о контрабанде нефти в Турцию. Ущерб оценивается более чем в два миллиарда рублей.

Mash узнал предварительную причину обысков по десяти адресам, связанным с группой компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева. Речь идёт о 130 тысячах тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных за границу.

Следствие считает, что контрабанда горючего производилась через компании миллиардера. Поставки происходили в Турцию и страны ЕС. Ущерб оценивается более чем в два миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что оперативники МВД вместе со следователями явились в квартиру миллиардера Михаила Гуцериева в Хамовниках, а также на объекты компании "Сафмар". Это многоотраслевой холдинг, куда входят не только компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной и калийной промышленности, но и финансовые активы, сети ретейла и даже СМИ. Председателем совета директоров , определяющим стратегию развития конгломерата, является сам Михаил Гуцериев, а совладельцем "Сафмара" — его сын Саид.