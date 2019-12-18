Мэр подала в суд на депутата, посчитавшего её недостойной повышения зарплаты

Народный избранник заявил, что за время нахождения на своём посту чиновница достигла единственного результата — банкротства местного водоканала.

Мэр Верхнего Уфалея в Челябинской области Вера Ускова подала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против местного депутата Евгения Савельева, который посчитал её недостойной повышения заработной платы. Подробности конфликта сообщает Znak.com.

Корни раздора между мэром и народным избранником тянутся к 27 ноября. Тогда депутаты Верхнего Уфалея рассматривали вопрос о повышении зарплат техперсоналу, муниципальным служащим и высшим должностным лицам, включая Ускову. Депутат, эксперт ОНФ Евгений Савельев проголосовал против увеличения размера зарплаты мэра. Позже он объяснил свою позицию в соцсетях.

— Считаю, что большая часть рядовых сотрудников администрации работает добросовестно, получая при этом небольшие по размеру зарплаты. Повышение зарплаты им, на мой взгляд, оправданно. И я готов был поддержать это как депутат. Совсем другое дело — вопрос о повышении заработной платы главе округа, — написал Савельев.

Он подчеркнул, что считает "единственным реальным достижением" Усковой и её команды в коммунальной сфере банкротство и ликвидацию муниципального водоканала.

Данные заявления дошли до мэра Верхнего Уфалея, что и стало, по данным издания, поводом для судебного иска. Ускова требует обязать Савельева опровергнуть "порочащие её честь и достоинство сведения" и взыскать 100 тысяч рублей в качестве морального вреда. Предварительное слушание по делу назначено на 24 декабря.

Мэр Липецка выругалась матом из-за безделья рабочих — видео