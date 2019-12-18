Патрушев: ИГИЛ готовится к вторжению в Центральную Азию

Конечной целью террористов является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и большую часть центральноазиатского региона.

Боевики ИГИЛ* намерены закрепиться на севере Афганистана, чтобы подготовить вторжение в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на полях многосторонней встречи глав безопасности в Тегеране.

— Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан, — проинформировал он.

Конечной целью террористов, по словам Патрушева, является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии.

Отметим, что в Афганистане ИГИЛ начала наращивать активность с января 2015 года. На счету боевиков многочисленные теракты и атаки на гражданские и военные объекты страны. По словам местных чиновников, в последнее время организация существенно ослабла, поскольку большинство её членов были убиты в столкновениях или сдались. А в начале ноября в Афганистане объявили о разгроме ИГИЛ на территории страны.

Приблизительно в то же время 20 вооружённых боевиков в масках атаковали заставу № 4 "Ишкобод" отряда "Султанабад" в 60 километрах западнее Душанбе. 15 злоумышленников были ликвидированы, однако они успели смертельно ранить одного солдата пограничных войск и одного милиционера. Позже стало известно, что напавшие на погранзаставу оказались боевиками ИГИЛ.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.