В МВД появилось подразделение по борьбе с наркопреступлениями среди полицейских

Подразделение создали по поручению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

В МВД России создали специальную группу по пресечению наркопреступлений со стороны полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В структуре ГУ СБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел в сфере оборота наркотиков, — рассказали в МВД РФ.

Главными задачами нового подразделения станут предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие случаев наркопреступлений со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Специальная группа была создана по поручению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, которое он дал в июне по результатам дела журналиста Ивана Голунова.