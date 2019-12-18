Задержаны ещё четыре фигуранта по делу Арашуковых

Одного из них уже заключили под стражу. В отношении троих подано ходатайство об аресте.

По делу о хищении природного газа, поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ, задержаны четверо метрологов филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Подозреваемые вносили изменения в узлы учёта приборов предприятий и получали за это денежные средства, сообщает представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Отмечается, что инженер-метролог филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Юрий Акулич действовал под руководством обвиняемого Гузера Хашукаева, инженер-метролог того же филиала Игорь Дубинин — под руководством обвиняемого Алана Кятова, Ренат Загиров и Сергей Шосткин, работавшие в филиале ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в городе Ставрополе, действовали под руководством обвиняемых Игоря Травинова и Руслана Агоева.

Подозреваемых доставили в Москву. Акулича заключили под стражу. В отношении Дубинина, Загирова, Шосткина ходатайствуют об аресте.

Напомним, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинение по трём статьям. А Арашуков-старший был арестован 31 января на два месяца по обвинению в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Свою вину по предъявленным обвинениям Арашуковы не признают. Под арест был также отправлен двоюродный брат Рауфа Арашукова — Руслан.