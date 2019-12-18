В Кремле назвали главное событие года

По данным "Яндекса", это выборы президента Украины, и пожар в Нотр-Даме. Но у Пескова другое мнение.

В Кремле назвали событие, которое считают главным в 2019 году. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главными должны прежде всего становиться темы, которые "связаны с развитием страны".

— Навскидку — что-то, что касается нас. Наверное, я сказал бы, что главное ещё произойдёт — это [запуск] железнодорожного сообщения через Крымский мост (состоится 23 декабря. — Прим. Лайфа), — отметил он.

Так Песков ответил на вопрос об исследовании "Яндекса", который рассказал, чем в течение года интересовались россияне. Самыми обсуждаемыми темами стали выборы президента Украины, пожар в Нотр-Даме, несогласованные митинги в Москве, ажиотаж вокруг Зоны 51 и авиакатастрофа "суперджета" в Шереметьево.