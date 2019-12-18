В Кремле оценили заявление главы Генштаба РФ о том, что НАТО готовится к войне

Руководство страны исходит из того, что это мнение профессионала, которое имеет под собой весомые основания.

Заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о возросшей интенсивности военных учений НАТО в Кремле расценивают как мнение профессионала. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В данном случае речь идёт о мнении профессионала, которое основывается на основе анализа тех манёвров, которые осуществляются. В данном случае мнение профессионала единственно верное. И давать оценку военной точки зрения, конечно, АП не может, — рассудил представитель Кремля.

Песков добавил, что обеспокоенность руководства страны продолжающейся экспансией военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ — это давно не секрет.

Напомним, что президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия чувствует приближение инфраструктуры НАТО к своим границам и это "не вызывает радости". Кроме того, российский лидер планировал посоветоваться с коллегами по СНГ насчёт реакции на предстоящие учения НАТО, которые пройдут весной 2020 года в Европе. Анонсировалось, что в них примет участие порядка 20 тысяч военных из США. Это станет крупнейшей передислокацией войск в Европу за последние 25 лет.