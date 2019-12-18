Песков заявил, что санкции не остановят запуск "Северного потока — 2"

Попытки США помешать запуску газопровода "Северный поток — 2" с помощью санкций являются идеальным примером недобросовестной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Такие действия являются непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции — более дорогого природного газа, — подчеркнул представитель Кремля.
Песков заключил, что "Северный поток — 2" будет запущен, несмотря на попытки Вашингтона этому помешать. Действия Вашингтона осуждают кроме Москвы Берлин и Париж.
Напомним, накануне сенат конгресса США поддержал законопроект о военном бюджете на 2020 год, в который внесён пункт о санкциях против российского газопровода "Северный поток — 2".
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