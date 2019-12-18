Песков заявил, что санкции не остановят запуск "Северного потока — 2"

Представитель Кремля подчеркнул, что действия Вашингтона не нравятся ни Москве, ни Берлину, ни Парижу.

Попытки США помешать запуску газопровода "Северный поток — 2" с помощью санкций являются идеальным примером недобросовестной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Такие действия являются непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции — более дорогого природного газа, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков заключил, что "Северный поток — 2" будет запущен, несмотря на попытки Вашингтона этому помешать. Действия Вашингтона осуждают кроме Москвы Берлин и Париж.

Напомним, накануне сенат конгресса США поддержал законопроект о военном бюджете на 2020 год, в который внесён пункт о санкциях против российского газопровода "Северный поток — 2".