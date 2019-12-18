"Укрнафта" заявила о победе над Россией в швейцарском суде

Компания обращалась в суд, так как после воссоединения Крыма с Россией она лишилась активов на полуострове и на черноморском шельфе.

Украинская компания "Укрнафта" заявила, что Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение Международного арбитражного суда по иску к России о взыскании $44 млн за утраченные активы в Крыму.

Помимо этой суммы суд обязал Россию уплатить также более $150 тысяч судебных издержек. Решение ВС Швейцарии является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, в апреле Международный арбитражный суд постановил взыскать с РФ более 44 миллионов долларов в пользу "Укрнафты". Однако Россия отказалась признать законность такого решения.