"Укрнафта" заявила о победе над Россией в швейцарском суде

Украинская компания "Укрнафта" заявила, что Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение Международного арбитражного суда по иску к России о взыскании $44 млн за утраченные активы в Крыму.
Помимо этой суммы суд обязал Россию уплатить также более $150 тысяч судебных издержек. Решение ВС Швейцарии является окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним, в апреле Международный арбитражный суд постановил взыскать с РФ более 44 миллионов долларов в пользу "Укрнафты". Однако Россия отказалась признать законность такого решения.
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