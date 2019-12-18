Песков подтвердил награждение министра спорта орденом Александра Невского

Колобкова отметили за проведение лучшего в истории чемпионата мира по футболу. И это оценка экспертов ФИФА.

В Кремле подтвердили награждение министра спорта Павла Колобкова орденом Александра Невского. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его отметили за подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

— Он был награждён, я могу это подтвердить. Это связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа Министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу, — добавил представитель Кремля.

О награждении Колобкова в прошлую пятницу сообщил портал Sports.ru со ссылкой на источники. Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, что Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории. Кроме того, грандиозный спортивный праздник принёс экономике России 952 млрд рублей.

Чемпионат мира по футболу прошёл в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала Франция, обыгравшая в финале Хорватию (4:2). Сборная России добилась лучшего результата в истории, дойдя до 1/4 финала.