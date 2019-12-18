На Украине насчитали миллионы граждан, покинувших страну с 2010 года

Оттуда стали меньше уезжать в Россию. На частоту переездов в Европу не повлиял безвизовый режим.

С Украины эмигрировало около четырёх миллионов граждан с 2010 года. Это почти 10% населения. Об этом сообщил представитель Кабинета министров Д митрий Дубилет. Данные правительства по итогам анализа миграционной статистики он опубликовал в своём телеграм-канале.

Дубилет отметил, что объёмы миграции постоянно растут, их изменения носят ярко выраженный циклический характер. При этом он удивился, что, несмотря на безвизовый режим с Европой, количество уехавших туда в течение года не изменилось. Политик также рассказал, что украинцы стали меньше ездить в Россию.

Ранее Лайф сообщал, что Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией.