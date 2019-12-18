Queen выпустила клип на рождественскую песню 1984 года

В ролике показали приятные праздничные хлопоты, чтобы напомнить, за что любят Рождество.

Легендарная рок-группа Queen опубликовала на "Ютубе" клип на песню Thank God it’s Christmas спустя 35 лет после её выхода. Рождественская композиция была выпущена отдельным синглом в 1984 году и не вошла ни в один из альбомов.

— По иронии Рождество — часто такое нервное время для многих из нас. Переполняют эмоции и радостные воспоминания о том, как мы отмечали Рождество, будучи восторженными детьми, а затем серьёзными взрослыми и родителями. Такая радость, что Рождество наконец наступает, — объяснил премьеру клипа на старую песню барабанщик Queen Роджер Тейлор.

Ролик действительно содержит всё для создания рождественского настроения: медленно падающие хлопья снега, наряжающие ёлки семьи, созерцание с крыши северного сияния.

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