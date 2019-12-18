Отец Зеленского признался в страхе за сына: Бьют его и бьют!

Он считает, что украинский лидер "защищает честь страны", и призвал просто поддержать его.

Отец президента Украины Владимира Зеленского выразил беспокойство из-за того, что его сын подвергается ожесточённой критике. Александр Зеленский заявил, что ждать выполнения всех предвыборных обещаний главы государства преждевременно, и нелицеприятно отозвался об оппонентах Зеленского-младшего.

На реплику журналистки о том, что украинский лидер сулил учителям по $4 тысячи зарплаты и теперь педагоги разочаровываются из-за невыполненного обещания, Зеленский-старший попытался защитить сына. Он объяснил, что это скорее было желание президента, а не обещание.

— Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймёт, что Вова — честный человек и желание он продемонстрировал... Какие люди разочарованы? Биомасса эта? — сказал он в интервью изданию Strana.ua.

По признанию Зеленского-старшего, ему надоело, что его сына "бьют и бьют". Александр добавил, что украинский президент "защищает честь страны", и призвал просто поддержать его.

Ранее отец Зеленского рассказал, в каком случае перестанет уважать сына.