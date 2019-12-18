Не спалось. В Хакасии подросток от скуки угнал школьный автобус

На угнанном транспортном средстве он доехал до соседнего села, где у него закончился бензин. Обратно парень пошёл пешком.

В Хакасии 16-летний подросток угнал школьный автобус, когда ночью вышел погулять из-за бессонницы, сообщает пресс-служба УМВД по республике. Инцидент произошёл в аале (селе) Чарков.

— Проходя мимо боксов, мальчишка подошёл к одному из них. Приложив небольшие усилия, он смог открыть дверь гаража, внутри которого находился школьный автобус, — говорится в сообщении ведомства.

Подросток проник в салон автобуса и обнаружил ключ в замке зажигания. Недолго думая, парень завёл транспортное средство и отправился в ближайшую деревню по просёлочным дорогам, чтобы не привлекать внимания.

— Оказавшись в селе Имек, парень бросил транспортное средство в районе улицы Пушкина. Причиной остановки послужило то, что в автобусе закончился бензин. В обратный путь молодой человек отправился пешком, — рассказали в полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении чужим транспортным средством без цели хищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

А в прошлом месяце на Урале 15-летний подросток избил таксиста и угнал его автомобиль, при том что такси он ранее вызвал сам.