Экс-участница "Фабрики звёзд" попала под горный обвал на съёмках клипа

Исполнительница призналась, что эти съёмки стали для неё настоящим испытанием и преодолением себя.

Участница "Фабрики звёзд — 3" Юлия Михальчик в Турции сняла клип на свою новую песню "Снова и снова". Для неё эти съёмки стали одними из самых тяжёлых в жизни.

На протяжение трёх дней команда артистки передвигалась из одной локации в другую. Группа выбирала самые необычные по красоте и труднодоступные места. В один из таких переездов вся команда попала в горный обвал, перекрывший дорогу для дальнейшего движения. Им пришлось обратиться за помощью к местным спасателям, которые оперативно отреагировали и расчистили путь.

— Мы все перенервничали жутко, — призналась артистка.

На этом сложности не закончились. Для Юлии съёмочный процесс стал настоящим преодолением себя. Певице пришлось бороться со своей фобией высоты, когда режиссёру пришла идея снять один из кадров на крутом обрыве.

— Был момент, когда я стояла на краю обрыва, рыдала и не могла справиться со своим страхом. Это было настолько сложно, что у меня случился настоящий нервный срыв. Высота — одна из сильнейших моих фобий, — рассказала певица.

А ранее балерина Анастасия Волочкова едва не разбилась во время шоу.