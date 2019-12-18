В Харькове вандалы разрушили памятник Максиму Горькому

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Фото © ГУ Национальной полиции Украины по Харьковской области

Уничтоженным монумент обнаружил работник коммунальной службы во время обхода территории.

В Харькове вандалы разрушили памятник писателю Максиму Горькому, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины по Харьковской области.

Инцидент произошёл 18 декабря. Разрушенный памятник обнаружил работник коммунальной службы во время обхода парка. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Обстоятельства случившегося и причастные лица устанавливаются.

А в прошлом месяце в Одессе вандалы осквернили мемориал маршалу Жукову. Неонацисты сняли со здания военкомата барельеф маршала СССР Георгия Жукова и разгромили подношения одесситов.

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