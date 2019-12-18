Ячейку ИГИЛ из ста заключённых раскрыли в одной из колоний Калмыкии

По версии следствия, руководство ИК за деньги оказывало общее покровительство членам сообщества.

В Калмыкии на территории ИК-2 раскрыли ячейку террористической группировки ИГИЛ*, которая была организована одним из заключённых ещё около шести лет назад. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, основал террористическое сообщество выходец из Дагестана.

— В её состав в период с 2013 года по настоящее время на территории исправительной колонии вошли более 100 осуждённых лиц. При этом руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам указанного террористического сообщества, — уточнила пресс-секретарь СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Создание террористического сообщества и участие в нём" и установили 22 подозреваемых. В ходе расследования стражи порядка провели обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Калмыкии. Задержаны пять человек.

Также следователи установили, что трое бывших членов ячейки после освобождения из колонии в 2014–2015 годы были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов при оказании вооружённого сопротивления.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.