Астролог Василиса Володина рассказала о влиянии Юпитера на экономику в 2020 году

Крупнейшая планета Солнечной системы перешла в знак Козерога, а это сулит успех отраслям строительства и недвижимости.

Астролог и телеведущая Василиса Володина предсказала грядущий экономический рост таким сферам производства, как добыча полезных ископаемых, обработка кожи и меха, но сытнее всего в новом году себя будут чувствовать представители сферы недвижимости и строительства. Об этом сообщает NEWS.ru.

Всему виной — движение Юпитера из созвездия Стрельца к координатам Козерога. Соответственно, экономические сферы, которые находятся под защитой знака, обделённого вниманием, ощутят на себе спад. К таким, по словам Володиной, относятся туризм, издательское дело и высшее образование.

— Юпитер только что перешёл в знак Козерога, а значит, мы можем ожидать, что некоторый подъём переживёт отрасль, связанная с недвижимостью и строительством, — резюмирует астролог. — Оживёт сфера добычи полезных ископаемых, всё, что связано с обработкой кожи и меха (традиционные козерожьи епархии), и немножко тяжёлое машиностроение — несколько улучшится состояние крупных производств.

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