Экс-главу Серпуховского района начали принудительно кормить в СИЗО

Представитель ОНК заявил, что такие меры необходимы для того, чтобы не допустить смерти арестанта.

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, ранее объявившего голодовку, начали принудительно кормить в СИЗО. Об этом рассказал представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

— Медики делают всё возможное, чтобы поддерживать его ослабленный голодовкой организм и не допустить смерти, — приводит слова Мельникова РИА "Новости". — В любом случае выход из такой длительной голодовки будет тяжёлым, но принудительное кормление Шестуна было обусловлено именно необходимостью исключить летальный исход.

По словам Мельникова, такое решение было принято лечащим врачом арестанта. Кроме того, за здоровьем Шестуна пристально следят сотрудники прокуратуры. Он также добавил, что нормы законодательства позволяют принудительно кормить арестантов, объявивших голодовку, если это угрожает их жизни.

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья уже дважды пытался покончить с собой в СИЗО. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Шестун занимался предпринимательской деятельностью через подставных лиц и совершал аферы, которые незаконно приносили ему миллиарды рублей.