Появилось видео задержания причастных к созданию ячейки ИГИЛ в колонии

За время существования в состав террористического сообщества вошло более 100 осуждённых.

Следственный комитет РФ опубликовал видео обысков и задержания сторонников террористической группировки ИГИЛ*, которые были завербованы одним из заключённых ИК-2 в Калмыкии. Спецоперация проводилась на территории сразу нескольких регионов России.

Оперативники уже установили 22 подозреваемых в рамках уголовного дела по статье "Создание террористического сообщества и участие в нём". Обыски проходили у фигурантов и их близких родственников.

— В ходе следственных действий на территории Республики Дагестан, Краснодарского края и Волгоградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержаны пять лиц, — уточнили в СКР.

Ранее сегодня ведомство сообщило, что ячейку ИГИЛ в калмыцкой колонии организовал один из заключённых в 2013 году. В состав террористического сообщества вошли более 100 осуждённых. При этом, по данным следствия, руководство ИК за денежное вознаграждение оказывало покровительство всем членам ячейки.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.