48-летняя Наргиз хочет снова стать матерью

Певица воспитала троих детей — двух дочерей и сына. Сейчас её отпрыски живут в США. У артистки есть уже и внук.

Певица Наргиз Закирова снова хочет стать матерью. Она пыталась заморозить яйцеклетки, но врачи не советовали этого делать, и теперь артистка намерена усыновить малыша, сообщает портал "Дни.ру".

— У меня есть планы взять (ребёнка). Если буду усыновлять или удочерять, а я это сделаю обязательно, возьму русского ребёнка. Может быть, возьму совсем грудничка. Я готова к этому. Я знаю, что генетика генетикой, но окружение и воспитание тоже имеют место быть, — сказала Наргиз в шоу "Осторожно, Собчак".

По её словам, ранее она даже обращалась к врачам, чтобы заморозить яйцеклетки, однако ей ответили, что в её возрасте это уже нежелательно.

— Сказали, что "ваше время уже немножечко ушло, дамочка". И я не стала рисковать, потому что я знаю побочные очень страшные эффекты, — добавила звезда.

У певицы уже есть трое детей: дочь Сабина от первого мужа, музыканта Руслана Шарипова, сын Ауэль от брака с Ернуром Канайбековым и дочь Лейла от Филиппа Бальзано. Также у Наргиз уже есть внук.

Себя она считает очень хорошей мамой, которая не обременяла детей чрезмерной опекой. Её дочери и сын живут в США, они "полные американцы", перевозить их в Россию Наргиз не собирается.

Наргиз Закирова — певица, прошедшая долгий и непростой путь к славе. До участия в знаменитом проекте "Голос" Наргиз пела в ресторанах Нью-Йорка, где собиралась русская диаспора, но не испугалась трудностей и однажды решила изменить свою жизнь участием в шоу на Первом канале. Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.