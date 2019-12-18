Появилась новая версия о гибели актёра Марьянова: его могли избить

Адвокат подозреваемого заявил, что будет ходатайствовать о проведении ещё одной судмедэкспертизы.

Адвокат Оксаны Богдановой, директора реабилитационного центра "Феникс", в котором скончался Дмитрий Марьянов, заявил, что актёр умер после удара в область живота. По словам Игоря Баранова, это установила экспертиза, которую делали в Санкт-Петербурге.

— Механизмом образования разрыва сосудов явился удар в указанной анатомической области. Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твёрдого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твёрдого предмета, — передаёт КП его слова.

Баранов будет ходатайствовать о проведении ещё одной судмедэкспертизы, так как между двумя последними выводами есть существенные противоречия. Предыдущая показала, что в вене Марьянова забился фильтр, из-за чего поднялось давление и случился разрыв.

Напомним, актёр Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Последние дни своей жизни он провёл в реабилитационном центре "Феникс", в котором лечился от алкогольной зависимости. Ранее следователи установили, что причиной смерти актёра стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

В связи с его смертью директор реабилитационного центра Оксана Богданова стала фигурантом уголовного дела. Сейчас её обвиняют по двум статьям: "Оказание услуг ненадлежащего качества" и "Оставление человека в опасности". Экс-директор реабилитационного центра находится под подпиской о невыезде и работает психологом.