Депздрав Москвы опроверг информацию о закрытии филиала онкобольницы № 1

Отделение в 2020 году закроется на ремонт, а его сотрудникам предложат работу в других структурных подразделениях ГОКБ № 1.

Информация о закрытии по неизвестным причинам филиала городской клинической онкологической больницы № 1 и увольнении врачей не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

— Гинекологическое отделение ГКОБ № 1 в 1-м Щипковском пер., д. 19/1 в 2020 г. будет закрыто на ремонт. Медицинская направленность объекта будет сохранена. Корпуса остаются в системе Департамента здравоохранения, — пояснили в ведомстве.

В Депздраве отметили, что сотрудникам гинекологического отделения предложат работу в других структурных подразделениях клиники и городских медицинских организациях. 16 медработников уже выразили желание перейти в другие структурные подразделения ГОКБ № 1.

В департаменте также назвали провокацией сообщения в соцсетях о том, что врачей филиала принуждают массово увольняться из больницы, а главврач Всеволод Галкин якобы вызвал сотрудников Росгвардии для помощи в урегулировании конфликта с недовольными подчинёнными. Бойцы вневедомственной охраны действительно прибыли в медучреждение, однако это произошло по вине сотрудника ЧОП, который нажал тревожную кнопку по просьбе неизвестного и не сообщил о прибытии Росгвардии руководству больницы. Виновник уже уволен.