Задержан подозреваемый по делу о найденной в яме туалета изнасилованной девочке

По данным следствия, насильник выкинул туда ребёнка, испугавшись последствий своего поступка.

На Кубани сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки, которую нашли в выгребной яме на Родниковском хуторе Новокубанского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Краснодарского края Сергея Табельского.

— В ходе расследования уголовного дела задержан 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков. Девочка выписана из больницы по выздоровлению, — рассказал районный прокурор.

Следователями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и покушении на убийство. По версии следствия, выпивший мужчина изнасиловал ребёнка в своей квартире. Испугавшись последствий, он бросил избитую пострадавшую в выгребную яму общественного туалета.

Также следователям стало известно, что 39-летняя мать девочки в то время сидела в тюрьме, а девочка проживала в приёмной семье. Кроме того, выяснилось, что у женщины четыре дочери от разных мужчин.