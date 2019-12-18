Умер художник — создатель льва Бонифация

Сергей Алимов был художником-постановщиком знаменитых мультфильмов, книжным иллюстратором, 20 лет занимал должность главного художника театра кукол имени Образцова.

На 82-м году жизни умер народный художник России, создатель мультяшного льва Бонифация, главный художник московского театра кукол имени Образцова Сергей Алимов.

— Человек чести, необычайного таланта, исключительного вкуса и любви к своему театру. Наш Главный Художник. Такого больше нет и никогда уже не будет. Но остались его ученики, значит, осталась надежда, — говорится в сообщении театра.

Сергей Алимов был художником-постановщиком знаменитых мультфильмов "Каникулы Бонифация", "История одного преступления", "Топтыжка". Его иллюстрации можно увидеть в "Мёртвых душах", "Истории одного города", "Мастере и Маргарите".

20 лет он был главным художником театра Образцова. Были поставлены такие его работы, как "Пиковая дама", "Великий пересмешник", "Братец Кролик", "Винни по прозвищу Пух", "Ночь перед Рождеством", "Путешествия Гулливера", "Три поросёнка", "Дон Кихот", "Барон Мюнхаузен".