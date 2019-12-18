В Верховной раде размечтались о превращении Кубани в "украинскую Кубу"

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в ходе заседания украинского парламента призвал "заполучить" Кубань в сферу влияния Киева. Парламентарий утверждает, что исторически Кубань якобы является частью Украины и что проживающие в регионе граждане — это украинцы. Более того, Гончаренко вместе со своими единомышленниками создал внутри Верховной рады депутатское объединение под названием "Кубань. Возвращаем своих".
Проходили ли члены этого союза освидетельствование у психиатра, украинские СМИ не уточняют.
— Я хочу, чтобы украинская Кубань была как тот остров свободы Куба. И на самом деле, мы должны всё для этого сделать, — призвал Гончаренко с трибуны украинского парламента.
Депутат добавил, что даже в гимне Незалежной есть фраза "от Сяна до Дона". И это, на его взгляд, должно легитимизировать украинские притязания на южный регион.
Ранее Лайф писал, что экс-министр инфраструктуры Украины из команды Порошенко Владимир Омелян предложил украинцам идти воевать, чтобы вернуть Кубань, а также Москву. На это заявление в Государственной думе РФ поступило ответное предложение — взять с этих территорий горсть земли.
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