Поэт и бизнесмен. Следователи пришли в дом и компании Михаила Гуцериева

18 декабря сначала телеграм-каналы, а затем и СМИ внезапно начали писать об обысках в квартирах и офисах влиятельного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Якобы миллиардер нелегально переправлял сотни тонн нефти на Украину. Обвинение серьёзное, а ущерб государству может быть гигантским. Лайф рассказывает историю одной из богатейших семей России.

Прирождённый коммерсант

Михаил Гуцериев будто уже родился бизнесменом. Свои первые деньги заработал в 13 лет, продавая лакированные дощечки из ДСП. После окончания школы работал грузчиком, а потом, уже после института, на фабрике, которую позже и возглавил, став самым молодым директором в СССР.

Но настоящие деньги пришли к Гуцериеву в конце 80-х, тогда он основал корпорацию "БИН" и "Бинбанк". Настоящей золотой жилой для его корпорации стала зона экономического благоприятствования "Ингушетия".

В середине девяностых Гуцериев увлёкся политикой и прошёл в Госдуму от партии ЛДПР, в итоге дослужившись до заместителя председателя нижней палаты парламента. Но, несмотря на переизбрание в 1999 году, он отказался от мандата и вернулся в бизнес, возглавив госкомпанию "Славнефть", а уже в 2002-м основав собственную — "Русснефть". Сейчас эта компания — одна из крупнейших на рынке.

Как и у многих видных чиновников, хобби Гуцериева — поэзия, да ещё какая! На его стихи исполняют песни многие российские звёзды эстрады, такие как Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Алла Пугачёва и многие другие. Целых три песни на стихи Гуцериева стали лауреатами фестиваля "Песня года", а сам бизнесмен-поэт получил премию "Золотой граммофон".

Песни поэта-миллиардера крутятся не только по ТВ. Гуцериев владеет несколькими радиостанциями — "Финам FM, "Говорит Москва" и "Шансон".

Видео © "Видеостихи"

Помимо музыкальных наград и регалий Гуцериев имеет множество других, в том числе он четырежды награждён именным оружием.

Главный наследник поэта

После трагической гибели в ДТП в 2007 году старшего сына Чингиза Михаил Гуцериев возложил все надежды на младшего — Саида. Выпускник Оксфорда и Плимута, гражданин Великобритании Саид Гуцериев в 31 год — один из богатейших людей России. Он совладелец промышленно-финансовой группы "САФМАР", которую основал отец. А с 2018 года входит в список журнала Forbes с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. Общее же состояние семьи Гуцериевых составляет шесть миллиардов долларов США, что позволяет ей называться одной из самых богатых семей России.

В 2016 году Саид Гуцериев женился на студентке Хадиже Ужаховой. Это была одна из самых роскошных свадеб в России. Перед гостями выступили мировые звёзды — Дженнифер Лопес, Стинг, Энрике Иглесиас. Западные СМИ оценивали свадьбу в огромные миллионы долларов. Но многие тогда упрекали семью Гуцериевых в желании демонстрировать своё богатство.

Что ищут правоохранители

Впервые МВД заинтересовалось бизнесом Михаила Гуцериева ещё в далёком 2007 году. Тогда его обвинили в уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. С Гуцериева взяли подписку о невыезде. Причиной многие СМИ называли конфликт Гуцериева с некими высокопоставленными чиновниками. Тем не менее проблему удалось уладить, все обвинения с бизнесмена были сняты.

Сейчас, по данным СМИ, Гуцериеву вменяют контрабанду нефти в Турцию и на Украину. По данным делового издания РБК, Следственное управление МВД РФ по ЦФО возбудило дело по статье 226.1 УК РФ "Контрабанда". В материалах дела говорится о 100 тысячах тонн нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в 2 млрд руб. При этом, как отметил источник, по документам нефть направлялась в Турцию, но оттуда текла на Украину.

По такой статье фигурантам может грозить до семи лет колонии.

Другие СМИ сообщают, что в офисах и квартирах семьи Гуцериева прошли обыски. В том числе и в офисе компании Саида Гуцериева "САФМАР". Однако в компании всё опровергают.

Не первая крупная рыба

Огромный капитал и списки Forbes больше не являются преградой для российских силовиков. Например, ранее Лайф уже писал о громком деле другой богатой семьи — братьев Магомедовых. Следствие обвиняет братьев в хищении 2,5 миллиарда рублей за период с 2010 по 2016 год, а также создании преступного сообщества и растрате бюджетных средств при строительстве стадиона "Арена Балтика" и аэропорта Храброво в Калининграде. Впрочем, пока не известно, к чему приведут следственные действия у Гуцериевых. Ведь как сказал сам поэт-миллиардер:

Тело проникло, залезла диффузия,

Всем нам знакома счастья иллюзия.

Где-то гниёт — появилась дисфункция,

Свойств не меняет сущности функция.