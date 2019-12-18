Эксперт раскрыл способ восстановить данные в WhatsApp, потерянные из-за вируса

Вернуть доступ к утерянным файлам можно с помощью содержимого папки на смартфоне WhatsApp/Databases.

Для восстановления данных в мессенджере WhatsApp, которые были удалены из-за вируса, есть только один способ. О нём рассказал консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы джет" Глеб Карманов.

Разъяснения эксперта особенно актуальны в связи с новой уязвимостью, найденной в мессенджере. Хакеры научились дестабилизировать работу WhatsApp с помощью единственного сообщения. Они отправляют вредоносный контент в групповой чат, после чего пользователям приходится удалять мессенджер и скачивать его заново. В итоге все сообщения стираются.

— Что делать пользователям в подобных случаях? Не отчаиваться и проверить наличие старых локальных резервных копий на самом смартфоне в папке WhatsApp/Databases. Если удастся найти базу данных, сохранённую до момента получения сообщения, ставшего причиной блокировки сервиса, можно вернуть доступ к утерянным файлам, — объяснил эксперт в беседе с РИА "Новости".

К слову, разработчики уже признали наличие данной уязвимости в WhatsApp и выпустили для приложения обновление 2.19.58, в котором лазейка для хакеров устранена.

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