В балетной школе Венской оперы детям посоветовали курить, чтобы худеть

Специальная комиссия выявила ещё несколько вопиющих фактов. Так, один из учеников сообщил о домогательствах.

Преподаватели балетной школы Венской государственной оперы поощряли молодых танцоров, которые начинали курить, чтобы похудеть. Об этом сообщает Би-би-си. Специальная комиссия сейчас занимается расследованием нарушений в академии.

В частности, выяснилось, что учеников балетной школы называли не по имени и фамилии, а по имени и размеру одежды. Ученикам приходилось справляться со слишком большими нагрузками и жестокими методами обучения.

Комиссия начала работу после того, как в австрийской газете появилась информация, что детей в балетной школе унижают, а девочек доводят до пищевых расстройств. Также один из учеников признался, что его домогался преподаватель.

Ранее Лайф сообщал, что американская балерина обвинила Большой театр в расизме из-за чёрного грима.