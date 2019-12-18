Батюшка рассказал Лайфу, когда семья из Гатчины ушла в "сектантскую" жизнь

Странная семья из деревни Химози Ленинградской области начала вести замкнутый сектантский образ жизни около 13 лет назад. Об этом рассказал Лайфу священник собора Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине, прихожанами которого они являлись.
— Они были захожанами собора примерно 13–14 лет назад. Заходили, не участвовали в богослужениях, не причащались, не исповедовались. Затем совсем исчезли. По нашим сведениям, они стали вести сектантский образ жизни, — говорит отец Николай.
По словам батюшки, все эти годы члены семьи из особняка-арсенала не появлялись в соборе и полностью исчезли из вида. Несколько месяцев назад мать семейства стала вновь посещать собор. Отец Николай говорит, что у женщины был явно подавленный вид. Священник также утверждает, что в полицию о странной многодетной семье сообщил кто-то из прихожан.
Напомним, многодетный отец Андрей Бовт оборудовал настоящий арсенал в трёхэтажном особняке в Химози. Он незаконно хранил дома автоматы, винтовки, пистолеты-пулемёты, пистолеты Макарова и ТТ, патроны и другие боеприпасы. Однако это не единственное и не самое тяжкое его преступление. По данным следствия, Бовт на протяжении семи лет насиловал собственную дочь. Сегодня он был арестован до 6 февраля, вину свою не признаёт.