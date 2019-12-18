Батюшка рассказал Лайфу, когда семья из Гатчины ушла в "сектантскую" жизнь

Более 10 лет жильцы особняка-арсенала не появлялись в соборе. Соседи называли главу семейства нелюдимым.

Странная семья из деревни Химози Ленинградской области начала вести замкнутый сектантский образ жизни около 13 лет назад. Об этом рассказал Лайфу священник собора Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине, прихожанами которого они являлись.

— Они были захожанами собора примерно 13–14 лет назад. Заходили, не участвовали в богослужениях, не причащались, не исповедовались. Затем совсем исчезли. По нашим сведениям, они стали вести сектантский образ жизни, — говорит отец Николай.

По словам батюшки, все эти годы члены семьи из особняка-арсенала не появлялись в соборе и полностью исчезли из вида. Несколько месяцев назад мать семейства стала вновь посещать собор. Отец Николай говорит, что у женщины был явно подавленный вид. Священник также утверждает, что в полицию о странной многодетной семье сообщил кто-то из прихожан.

Напомним, многодетный отец Андрей Бовт оборудовал настоящий арсенал в трёхэтажном особняке в Химози. Он незаконно хранил дома автоматы, винтовки, пистолеты-пулемёты, пистолеты Макарова и ТТ, патроны и другие боеприпасы. Однако это не единственное и не самое тяжкое его преступление. По данным следствия, Бовт на протяжении семи лет насиловал собственную дочь. Сегодня он был арестован до 6 февраля, вину свою не признаёт.