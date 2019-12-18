Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса

При этом реальную силу закон будет иметь только после проведения местных выборов на территориях, неподконтрольных Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Этот документ впервые приняли в 2014 году сроком на три года и с тех пор дважды продлевали на год.

Он предполагает проведение местных выборов, амнистию для участников военных действий в Донбассе, создание своей полиции, судов и прокуратуры на территории региона. Также закон гарантирует использование русского языка в разных сферах жизни, поддержку в восстановлении промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры.

При этом реальную силу закон будет иметь только после проведения местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях.