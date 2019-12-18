Меркель отреагировала на возможные санкции США по "Северному потоку — 2"

Ранее американский сенат поддержал законопроект о военном бюджете на 2020 год, в котором есть пункт о санкциях против российского газопровода.

Берлин выступает против экстерриториальных санкций — так канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала ограничения, которые США намерены ввести против проекта "Северный поток — 2".

— Это не со времён вчерашнего решения, но и в отношении Ирана у нас та же проблема. Я не вижу также другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести переговоры решительно, что мы не принимаем этой практики, — отметила Меркель, выступая в бундестаге.

Напомним, накануне сенат конгресса США поддержал законопроект о военном бюджете на 2020 год, в котором есть пункт о санкциях против российского газопровода "Северный поток — 2". Теперь документ должен поступить президенту страны Дональду Трампу, который уже готов его подписать.

При этом сразу два высокопоставленных американских чиновника посетовали, что у Вашингтона недостаточно рычагов влияния, чтобы помешать завершению проекта. А в Кремле назвали подобные действия США идеальным примером недобросовестной конкуренции.