Дед Мороз и его финской коллега Йоулупукки обменялись подарками

Наш волшебник получил корзину с пряниками, иностранный — шоколадный герб Выборга.

На границе России и Финляндии, у таможенного перехода "Брусничное", состоялась встреча российского Деда Мороза и его финского коллеги Йоулупукки. Как рассказали в пресс-службе Ленинградской области, они обменялись поздравлениями и подарками.

— Дед Мороз подарил финскому собрату сувенирный герб Выборга, сделанный из шоколада, а Йоулупукки в ответ вручил рождественскую корзину с имбирными пряниками и другими сладостями, — рассказали там.

Дед Мороз выразил мнение, что дружба — самое главное волшебство, которое необходимо миру. Коллеге он рассказал, что уже получил три миллиона писем на адрес в Великом Устюге. Многие дети пишут о своих добрых делах в этом году.

Встрече двух новогодних волшебников посвятили праздничный концерт с участием музыкантов двух стран. Акция стала символом добрососедских отношений России и Финляндии.