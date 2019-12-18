Дед Мороз и его финской коллега Йоулупукки обменялись подарками

На границе России и Финляндии, у таможенного перехода "Брусничное", состоялась встреча российского Деда Мороза и его финского коллеги Йоулупукки. Как рассказали в пресс-службе Ленинградской области, они обменялись поздравлениями и подарками.
— Дед Мороз подарил финскому собрату сувенирный герб Выборга, сделанный из шоколада, а Йоулупукки в ответ вручил рождественскую корзину с имбирными пряниками и другими сладостями, — рассказали там.
Дед Мороз выразил мнение, что дружба — самое главное волшебство, которое необходимо миру. Коллеге он рассказал, что уже получил три миллиона писем на адрес в Великом Устюге. Многие дети пишут о своих добрых делах в этом году.
Встрече двух новогодних волшебников посвятили праздничный концерт с участием музыкантов двух стран. Акция стала символом добрососедских отношений России и Финляндии.
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