Подмосковные полицейские случайно задушили задержанного

Судмедэкспертиза показала, что мужчина умер вследствие сдавления грудной клетки и живота.

В подмосковном городе Серпухове полицейские задержали пьяного мужчину за дебош в кафе и случайно его задушили. В причинах трагедии, которая произошла 15 декабря, теперь разбираются следователи.

В роковой вечер мужчина начал нецензурно выражаться в кафе и вести себя неадекватно. Для его усмирения на место приехали сотрудники полиции МУ МВД России "Серпуховское". Дебошир был задержан и доставлен в управление. По приезде в полицию мужчине стало плохо, ему вызвали скорую, но было уже поздно. Приехавшие врачи констатировала смерть задержанного.

— Смерть мужчины наступила от механической асфиксии вследствие сдавления грудной клетки и живота. Таким образом, сотрудниками полиции, которыми осуществлялось задержание и доставление мужчины в МУ МВД России "Серпуховское", были причинены телесные повреждения, в результате которых по неосторожности наступила смерть потерпевшего, — сообщило предварительные итоги судмедэкспертизы ГСУ СК России по Московской области.

Сейчас следователи пытаются восстановить всю картину трагедии. Для этого изучаются кадры с камер видеонаблюдения, разыскиваются очевидцы.

В ГУ МВД России по Московской области назначили служебную проверку по этому факту. Там отметили, что дадут оценку действиям полицейских, которые задерживали мужчину.

— В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — отметила руководитель пресс-службы ГУ МВД Татьяна Петрова.

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