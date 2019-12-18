Росстат назвал регионы, в которых женщины работают больше всего

Москва и Санкт-Петербург — совсем не лидеры в этом рейтинге. Рабочая неделя женщин составляет там в среднем 35 часов.

Самая длинная средняя рабочая неделя у жительниц разных регионов России составила 38,2 часа, а самая короткая — 28,7 часа. Такие данные приводит портал News.ru, который ознакомился со статистикой Росстата.

Согласно данным ведомства, больше всего в России женщины работают в Калининградской области. Рабочая неделя там составила в среднем 38,2 часа. В тройке лидеров также оказались Еврейская автономная и Воронежская области. Там женщины работают в среднем по 37,9 часа в неделю.

Меньше всего представители прекрасного пола России работают в Мурманской области. Рабочая неделя в там в среднем длится 28,7 часа. Далее идёт Ненецкий автономный округ (29,6 часа) и Республика Алтай (29,7 часа).

В Москве и Санкт-Петербурге рабочая неделя россиянок составила 35 и 34,9 часа соответственно. Все данные были взяты за третий квартал 2019 года о представительницах прекрасного пола старше 15 лет.

Ранее Росстат назвал единственный регион России, где мужчин оказалось больше, чем женщин.