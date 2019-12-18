Роскомнадзор заблокировал LostFilm после жалобы Warner Bros

Одна из крупнейших кинокомпаний США подала против ресурса иск из-за сериала "Супергёрл".

Роскомнадзор заблокировал доступ к торрент-порталу LostFilm из-за пиратского контента после жалобы американской компании Warner Bros. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующее решение принял Мосгорсуд.

— Доступ к ресурсу lostfilm.tv на постоянной основе ограничен в соответствии со статьёй 15.6 федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", — уточнили в Роскомнадзоре.

Согласно картотеке Мосгорсуда, одна из крупнейших кинокомпаний США — Warner Bros. Entertainment Inc — подала против LostFilm и ряда других ресурсов иск о защите исключительных прав на сериал "Супергёрл" (Supergirl).

А ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежному порталу, на котором в алфавитном порядке были размещены фамилии, имена, отчества, домашние адреса и номера телефонов миллиона россиян.