"Жизнь опередила мечту". Бабченко рассказал о выдворении из Израиля

В ноябре стало известно, что журналист покинул Украину и решил отсидеться в Израиле, пока в Киеве "не станет жарко".

Скандально известный журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший свою смерть в прошлом году, заявил, что Израиль отказал ему в виде на жительство.

— Когда жизнь опередила мечту. А меня-таки выдворили из Израиля... Стандартная процедура, — написал он в "Фейсбуке".

При этом журналист раскритиковал ряд информационных ресурсов, которые позлорадствовали из-за этой ситуации.

Напомним, в ноябре стало известно, что Бабченко покинул Украину. Тогда он напомнил, что обещал это сделать в случае победы "кандидата Х" на президентских выборах в Незалежной. Своё решение уехать в Израиль он назвал "временной эвакуацией" и пообещал вернуться, когда в Киеве "будет жарко". При этом многие тогда журналисту не поверили.

Возможно, из-за инцидента, произошедшего в прошлом году. Тогда украинские СМИ сообщили, что Бабченко был убит в Киеве, но на следующий день стало известно, что покушение и смерть были инсценировкой: россиянин жив, а спецоперация была спланирована и реализована при участии украинских спецслужб. Более того, после своего "воскрешения" журналист требовал 50 тысяч долларов за эксклюзивное интервью.