Конькобежец "паровозиком" вытащил оленят и их маму из ледяного плена — видео

Благородное семейство могло стать лёгкой добычей куда более подвижных на льду волков.

Канадский конькобежец Райан Петерсон показал свою спецоперацию по спасению двух оленят и их матери с замёрзшего озера Вудс на севере Онтарио. Спортсмен заметил оказавшееся в ловушке семейство, когда отправился покататься на коньках.

Райан пошёл домой за верёвкой, чтобы вернуться и помочь оленям. Спустя час он обнаружил благородных животных в том же положении — беспомощно распластавшимися на льду. Тогда он приступил к спасению семейства. Сначала он подошёл к матери, обмотал верёвку вокруг её шеи и вытянул на берег. Затем проделал то же самое с детёнышами. Оказавшись на земле, животные убежали в лес.

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