У Киркорова решили за долги по ипотеке забрать квартиру в Москве

На торги выставят даже бытовую технику, которая находится в жилой площади знаменитости.

Российского певца Филиппа Киркорова лишают квартиры в Москве. Таганский районный суд столицы удовлетворил иск латвийского банка, которому исполнитель задолжал 779 тысяч евро. Это общая сумма задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору, сообщает агентство "Москва".

Согласно решению суда, взысканию подлежит заложенное имущество по договору ипотечного кредита. С молотка пойдёт квартира Киркорова стоимостью 193 миллиона 257 тысяч рублей. На публичные торги также выставят бытовую технику исполнителя: духовой шкаф, четыре кондиционера и кофемашину. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Это не первый раз, когда с Киркорова взыскивают долги через суд. Ранее он рассказал, что больше всего портит ему настроение, и это не кредиты.