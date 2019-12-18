Пятилетняя Настя из Туапсе за год заработала $18 млн и попала в список Forbes

Пятилетняя Настя Радзинская из города Туапсе Краснодарского края заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров мира по версии Forbes. Согласно подсчётам экспертов издания, она за 2018 год заработала $18 миллионов, что составляет около одного миллиарда 200 миллионов рублей.
Семья малышки ведёт несколько каналов в различных соцсетях. Всего на них подписано 107 миллионов человек, а ютуб-канал Like Nastya Vlog читает 42 миллиона пользователей. Видео с Настей выходят на семи языках. На них девочка наряжается, собирается в школу, играет.
Сейчас девочка живёт в Бока-Ратон в штате Флорида, куда семья перебралась в прошлом году. Настя уже сотрудничает с такими крупными компаниями, как Dannon и Legoland. В недалёком будущем — запуск собственной линии игрушек и мобильных игр, а уже в следующем году выходит её книга.
Полный рейтинг самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров в этом году выглядит так:
- Райан Каджи — 26 миллионов долларов за год.
- Dude Perfect — 20 миллионов долларов.
- Анастасия Радзинская — 18 миллионов долларов.
- Rhett and Link — 17,5 миллиона долларов.
- Джеффри Стар — 17 миллионов долларов.
- Preston — 14 миллионов долларов.
- PewDiePie — 13 миллионов долларов.
- Markiplier — 13 миллионов долларов.
- DanTDM — 12 миллионов долларов.
- VanossGaming — 11,5 миллиона долларов.
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