Пятилетняя Настя из Туапсе за год заработала $18 млн и попала в список Forbes

На ютуб-канал малышки подписано 42 миллиона пользователей, а на все её блоги в целом — 107 миллионов человек.

Пятилетняя Настя Радзинская из города Туапсе Краснодарского края заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров мира по версии Forbes. Согласно подсчётам экспертов издания, она за 2018 год заработала $18 миллионов, что составляет около одного миллиарда 200 миллионов рублей.

Семья малышки ведёт несколько каналов в различных соцсетях. Всего на них подписано 107 миллионов человек, а ютуб-канал Like Nastya Vlog читает 42 миллиона пользователей. Видео с Настей выходят на семи языках. На них девочка наряжается, собирается в школу, играет.

Сейчас девочка живёт в Бока-Ратон в штате Флорида, куда семья перебралась в прошлом году. Настя уже сотрудничает с такими крупными компаниями, как Dannon и Legoland. В недалёком будущем — запуск собственной линии игрушек и мобильных игр, а уже в следующем году выходит её книга.

Полный рейтинг самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров в этом году выглядит так:

Райан Каджи — 26 миллионов долларов за год. Dude Perfect — 20 миллионов долларов. Анастасия Радзинская — 18 миллионов долларов. Rhett and Link — 17,5 миллиона долларов. Джеффри Стар — 17 миллионов долларов. Preston — 14 миллионов долларов. PewDiePie — 13 миллионов долларов. Markiplier — 13 миллионов долларов. DanTDM — 12 миллионов долларов. VanossGaming — 11,5 миллиона долларов.

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