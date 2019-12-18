СК проверит сообщения об угрозах девочке с огромным родимым пятном

Мать малышки рассказала, что чаще всего негативные комментарии писали с фейковых страниц.

Следственный комитет России проверит данные о призывах к убийству девочки с большим родимым пятном. Вика Хвостанцева из Кургана родилась с невусом, который занимает 80% тела. Родимым пятном покрыты спина, живот и часть головы малышки.

Как рассказала Лайфу мать малышки Мария Хвостанцева, угрозы начались, когда она опубликовала пост с просьбой помочь собрать деньги на лечение дочери.

— Люди начали писать: брось её под поезд, убей, раздави, под пресс, кислотный дождь, всякое такое писали. Есть люди, которые поддерживали и до сих пор поддерживают, переживают, — отметила женщина.

По словам Марии, чаще всего пишут с фейковых страниц.

— Одна женщина позвонила и говорит: "Зачем ты её родила? Надо было её убить при рождении", — рассказала мать ребёнка.

Как сообщила Мария, сейчас она с дочерью проходит обследование в Санкт-Петербурге. Врачи пока не знают, как лечить девочку.

Напомним, ранее малышку отказался крестить священник в Кургане, увидев большое родимое пятно. Когда из-за этого разгорелся скандал, таинство провёл другой священнослужитель.