"Нафтогаз" о вероятности подписания контракта с РФ до конца года: Близка к нулю

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев оценил вероятность подписания контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 года. Он заявил, что с каждой минутой она приближается к нулю.

— Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее, — сказал Коболев.

Напомним, срок действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. Новый договор не заключён. Ранее Коболев говорил, что переговоры Москвы и Киева по этому вопросу могут возобновиться весной 2020 года.