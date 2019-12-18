Святой Николай оказался на Украине популярнее Деда Мороза

Волшебника из Великого Устюга ждут меньше трети граждан, а его "конкурента" — подавляющее большинство.

Три четверти украинцев поддерживают традицию дарить подарки на День святого Николая, который отмечается 19 декабря. Такие данные приводит украинская социологическая группа "Рейтинг".

Согласно статистике, больше всего сторонников этого праздника живёт на Западе Украины. Там 90% населения отдают предпочтение Дню святого Николая. На втором месте — центральная часть страны. В этом регионе 78% людей являются приверженцами праздника. На юге и востоке сторонниками Дня Николая Чудотворца являются 70 и 65% соответственно.

— Половина украинцев верит в святого Николая. По крайней мере, именно столько признались в этом социологам, по сравнению с прошлым годом их количество возросло (в 2018-м — 43%), — говорится в докладе социологов.

При этом в Деда Мороза верит всего 31% опрошенных. Больше всего его сторонниками являются горожане, женщины и достаточно обеспеченные жители Украины.

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