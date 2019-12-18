Пережившему лжеотравление "Новичком" британцу дали 7,5 года за изнасилование

В 2007 году он надругался над новой знакомой и снял всё на видео. Впоследствии эти кадры стали доказательством его преступления.

Британца Алекса Кинга, который сымитировал отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери, признали виновным в изнасиловании 12-летней давности. Как сообщает полиция Лондона, мужчина приговорён к семи с половиной годам тюрьмы.

Кинг познакомился с будущей жертвой в июле 2007 года у ночного клуба. Той же ночью он изнасиловал 25-летнюю девушку, когда та была без сознания. Происходящее он снимал на видео.

Потерпевшая после случившегося разорвала помолвку с женихом и замкнулась в себе, но никому ничего не рассказывала. Она решилась выдвинуть обвинения против Кинга только сейчас. В ходе расследования видео изнасилования предоставил свидетель по делу, и Кинг был вынужден признать вину.

Напомним, в сентябре 2018 года Кинг вместе с любовницей, 30-летней уроженкой Нижнего Новгорода Анной Шапиро, сымитировали отравление в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Пара настаивала, что подверглась атаке с помощью "Новичка", но в их организме не было обнаружено следов какого-либо яда.