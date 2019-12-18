Врач рассказала, для кого опасно сливочное масло

Продукт улучшает зрение, кожу, ногти, волосы и "подпитывает" иммунную и нервную системы. Однако он полезен не для всех.

Сливочное масло — продукт не вредный, однако некоторым категориям граждан он категорически противопоказан. Как пояснила врач-диетолог Елена Соломатина, в особенности эта рекомендация касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Противопоказан этот молочный продукт людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, при остром панкреатите, у кого имеются камни в желчном пузыре, а также тем, у кого имеются проблемы с лишним весом, — пояснила врач в интервью "Вечерней Москве".

Сливочное масло является чемпионом среди продуктов по содержанию витаминов группы А и D, отметила Соломатина. Оно улучшает зрение, "подпитывает" иммунную и нервную системы, а также кожу, ногти и волосы.

Несмотря на полезные свойства, впадать в крайности не стоит. Врач напомнила, что в среднем допустимая порция сливочного масла — 20–30 граммов в день для взрослого человека, десять граммов для детей, а пожилым людям лучше ещё больше сокращать потребление этого продукта.

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