Лайф и "Одноклассники" покажут пресс-конференцию Путина и её закулисье

За час до начала пресс-конференции президента России Владимира Владимировича Путина Лайф на своем канале в "Одноклассниках" начнет онлайн-трансляцию пресс-конференции. Зрители увидят н только главное пресс-мероприятие года, но и то, как к нему готовились журналисты из России и других стран.

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина, которая пройдет завтра — 19 декабря 2019 года в 12 часов дня — будет транслироваться в группе Лайфа в "Одноклассниках". Мы начнём трансляцию за час до официального начала пресс-конференции и завершим через час после её окончания.

Посетители нашего сообщества в "Одноклассниках" получат возможность вместе с журналистами Лайф пообщаться с теми, кто готовил вопросы для президента России и узнают заранее о "домашних заготовках" с помощью которых участники пресс-конференции будут привлекать внимание самого президента и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Традиционно на итоговой пресс-конференции президента России будут освещаться самые острые и важные вопросы для страны в экономике, политике, общественной жизни, медицине и других направлениях.

Сразу после завершения общения президента с прессой, зрители Лайф снова окажутся в кулуарах мероприятия в Международном торговом центре Москвы, где соберется почти 2 тысячи журналистов.

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина — один из трех форматов общения президента с гражданами, представителями власти и журналистами. Помимо итоговой пресс-конференции ежегодно проводится "Прямая линия с Владимиром Путиным" и оглашение Послания Федеральному Собранию Российской Федерации.