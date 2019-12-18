Жителей Москвы предупредили о штормовом ветре

В Москве в ближайшее время ожидается усиление ветра, его порывы достигнут 17–22 метров в секунду. Согласно прогнозам Росгидромета, такая погода продержится в период с 00:00 до 21:00 19 декабря.

Главное управление МЧС России по столице предупреждает, что из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев. Жителям и гостям столицы рекомендуют без необходимости не выходить на улицу. Также возможны заторы на дорогах и увеличение числа ДТП.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не рекомендуется укрываться под деревьями. Автомобили также не следует парковать под деревьями.

Ранее Лайф сообщал, что температура в Москве побила рекорд 70-летней давности.