Россияне рассказали, какую пользу и вред видят от гаджетов

Больше половины россиян считают, что электронные устройства приносят пользу. Такие данные приводит фонд "Общественное мнение" исходя из результатов опроса, который проводился среди полутора тысяч человек в возрасте от 18 лет по всей стране.
26% опрошенных рассказали, что считают гаджеты источниками вреда. Пользу в электронных устройствах отметили 67% опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет. 70% респондентов, окончивших вуз, отметили, что гаджеты полезны с точки зрения образования. С ними согласилась половина тех, у кого есть лишь среднее образование.
42% отвечавших отметили доступную связь в качестве положительной стороны использования электронных устройств, 27% заявили об оперативном доступе к информации, про удобство вспомнили 18%.
Не забыли и про отрицательные моменты: 17% респондентов считают, что гаджеты наносят вред здоровью, 11% — боятся за своих детей. О привыкании и зависимости от мобильных устройств напомнили 10% респондентов, а ещё 6% считают, что из-за гаджетов получают недостоверную и негативную информацию.
Ранее Лайф публиковал результаты опроса, который показал, сколько курильщиков живёт среди россиян.
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