Россияне рассказали, какую пользу и вред видят от гаджетов

Почти пятая часть опрошенных россиян считают, что современные устройства ухудшают здоровье.

Больше половины россиян считают, что электронные устройства приносят пользу. Такие данные приводит фонд "Общественное мнение" исходя из результатов опроса, который проводился среди полутора тысяч человек в возрасте от 18 лет по всей стране.

26% опрошенных рассказали, что считают гаджеты источниками вреда. Пользу в электронных устройствах отметили 67% опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет. 70% респондентов, окончивших вуз, отметили, что гаджеты полезны с точки зрения образования. С ними согласилась половина тех, у кого есть лишь среднее образование.

42% отвечавших отметили доступную связь в качестве положительной стороны использования электронных устройств, 27% заявили об оперативном доступе к информации, про удобство вспомнили 18%.

Не забыли и про отрицательные моменты: 17% респондентов считают, что гаджеты наносят вред здоровью, 11% — боятся за своих детей. О привыкании и зависимости от мобильных устройств напомнили 10% респондентов, а ещё 6% считают, что из-за гаджетов получают недостоверную и негативную информацию.

Ранее Лайф публиковал результаты опроса, который показал, сколько курильщиков живёт среди россиян.