Галкин похвалился в соцсетях золотыми "иконами" на двери своего замка

Дверь также украшена полудрагоценными камнями. На ней изображены сюжеты из Ветхого завета.

Телеведущий Максим Галкин показал новую дверь своего замка в подмосковной деревне Грязь. Она является настоящим произведением искусства и представляет из себя уменьшенную копию "Райских врат" Флорентийского баптистерия, выполненных Лоренцо Гиберти.

— Эта дверь была выполнена в середине XIX века литейщиком Фердинандом Барбедиенном совместно со своим компаньоном, с которым они разработали уникальный механизм, позволяющий копировать известные бронзовые вещи Средневековья, Бронзового века, Возрождения, — рассказал шоумен в "Инстаграме".

На двери изображены сюжеты из Ветхого завета: истории Авраама, Иосифа, Исава и Иакова, а также встреча Соломона и царицы Савской и другие. Внутреннюю сторону "райских врат" своего замка Галкин отделал эмалями XVII века, а обрамление рамок с библейскими сюжетами покрыл сусальным золотом. Антикварная дверь украшена полудрагоценными камнями: аметистами, бирюзой, сердоликом и небольшими гранатами.

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