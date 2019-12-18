В Домодедово 40 ранее задержанных израильтян впустили в Россию

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Фото © Александр Авилов / Агентство городских новостей "Москва"

Гражданам Израиля, которые прибыли в аэропорт Домодедово рейсом израильской авиакомпании El Al, а затем были задержаны, разрешили въезд в Россию. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

Отмечается, что опрос иностранных пассажиров и проверки заняли более двух часов.

Ранее Лайф сообщал, что в аэропорту Домодедово на паспортном контроле задержали 40 граждан Израиля, прилетевших в Москву из Тель-Авива. Тогда израильские дипломаты заявили, что не знают, по какой причине произошло задержание.

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